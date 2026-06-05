G7: discussions pour éviter la manif près du pont du Mont-Blanc

Keystone-SDA

La manifestation du 14 juin à Genève contre le sommet du G7 d'Evian (F) pourrait ne pas passer près du pont du Mont-Blanc. Une bifurcation depuis les quais sur la rue des Alpes est discutée depuis une réunion jeudi soir entre les militants et les autorités.

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(Keystone-ATS) Celles-ci sont «entrées en matière» pour des ajustements du tracé sur la rive droite, dévoilé la semaine dernière par le gouvernement, a dit vendredi à Keystone-ATS une responsable de la coalition No G7, Françoise Nyffeler. Comme le franchissement du pont du Mont-Blanc est interdit, les manifestants estiment qu’un passage près de l’ouvrage pourrait aboutir à une confrontation avec les forces de l’ordre.

«Nous sommes entrés en matière. Mais aucune réponse n’a été donnée ni dans un sens, ni dans l’autre», a rétorqué le porte-parole du Département des institutions et du numérique (DIN), Laurent Paoliello. Une nouvelle rencontre est prévue mardi.

Les discussions portent aussi sur l’évitement de la rue de la Servette. Et pour que les manifestants restent au parc Mon Repos après leur cortège.

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