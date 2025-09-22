Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Keystone-SDA

Le paysage médiatique du Jura bernois et de Bienne connaît une nouvelle petite révolution. Gassmann Media cède sa participation dans RJB et dans le Journal du Jura à la nouvelle société Jura Media SA (JMSA), qui en devient copropriétaire avec le groupe BNJ.

4 minutes

(Keystone-ATS) La société JMSA codirigera donc Le Journal du Jura (JdJ), à Bienne, et la radio RJB (Radio Jura bernois) avec le groupe BNJ Media Holding (BNJ), ont indiqué lundi les partenaires. L’ambition de ceux-ci vise à «faire grandir le journal en garantissant une édition papier de qualité, tout en accélérant le développement numérique».

La décision de Gassmann Media, éditeur du Bieler Tagblatt, quotidien de langue allemande de la cité seelandaise, de céder sa participation à une société de l’Arc jurassien implique en conséquence de poursuivre une «logique de rapprochement des médias francophones dans les régions du Jura bernois et de Bienne».

Quotidien jurassien

Chaque média conservera son identité régionale, sa ligne éditoriale et son indépendance. «Les médias locaux sont le pilier de notre démocratie directe. Nous sommes heureux de contribuer à une initiative qui vise à défendre un journalisme indépendant et de qualité», explique Sébastien Voisard, administrateur de JMSA.

Ce dernier, cité dans le communiqué, est également l’éditeur du Quotidien jurassien (QJ), à Delémont. L’opération entend encore «renforcer le lien de confiance avec le public du Journal du Jura et de la radio RJB». La collaboration entre le JdJ et Gassmann Media sera poursuivie en outre dans le domaine commercial.

Une collaboration qui sera aussi maintenue sur le plan rédactionnel. Le Bieler Tagblatt et le JdJ continueront ainsi à partager leurs contenus journalistiques, «dans l’intérêt de leurs lectorats respectifs». Par ailleurs, le site principal de la rédaction sera maintenu au Communication Center de Bienne.

Emplois garantis

Les bureaux de Tavannes (BE), qui accueillent déjà une partie de la rédaction du JdJ et de RJB, resteront pour leur part les «points d’ancrage» dans la région du Grand Chasseral, assurent les partenaires. Ces derniers affirment encore pouvoir garantir l’emploi de «toutes les personnes engagées».

La transaction touche également à l’impression. Face à la fermeture progressive de grands centres et à la dégradation du marché, le JdJ a conclu une «solution durable», via un partenariat avec le centre d’impression Pressor, à Delémont, qui imprime le QJ. L’accord permettra de maintenir un horaire de bouclage en fin de soirée.

«En tant que copropriétaire du JdJ et de RJB, le rapprochement nous offre des perspectives de mutualisation de ressources aujourd’hui plus que jamais nécessaires pour la pérennité des médias de proximité et du support imprimé», souligne Jérôme Steulet, directeur général du groupe BNJ, toujours dans le communiqué.

Déjà en 2023

L’opération permet à Gassmann Media de se concentrer sur les régions de Bienne, du Seeland et du canton de Berne. Outre le Bieler Tagblatt, le groupe possède Canal 3, TeleBielingue, la plate-forme ajour.ch et le gratuit Biel/Bienne. Il est contrôlé à parts égales par les entrepreneurs Fredy Bayard et Stefan Niedermaier.

En février 2023, le paysage médiatique du Jura bernois et de Bienne avait déjà connu une première petite révolution. Gassmann et BNJ avaient alors uni leurs forces pour «pérenniser des médias de proximité et de qualité» dans la région francophone du canton de Berne, avaient-ils expliqué.

L’annonce impliquait une «collaboration étroite» entre RJB et la radio locale biennoise Canal 3, dont le programme en français avait dans la foulée fusionné avec RJB, ainsi qu’avec le Journal du Jura. Le groupe BNJ, détenu par la famille Steulet, gère aussi de son côté notamment les radios de l’Arc jurassien RTN, RFJ et GRRIF.

Le nouveau venu JMSA, récemment constitué, est présidé lui par l’avocat de Loveresse (BE) Gwenaël Ponsart. Promouvant la diversité des médias régionaux, la société comprend trois investisseurs, la société Pressor ainsi que deux entités de droit public oeuvrant en faveur de la promotion économique de la région (Gilos et F.I.E.R.).