Genèse d’OpenAI: Musk et Altman présents à l’ouverture du procès

Keystone-SDA

Elon Musk et Sam Altman ont pris place mardi à quelques mètres l'un de l'autre pour l'ouverture en Californie du procès sur OpenAI. Le patron de SpaceX accuse celui d'OpenAI d'avoir trahi la vocation non lucrative de la start-up d'intelligence artificielle (IA).

2 minutes

(Keystone-ATS) D’emblée, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a réprimandé l’homme le plus riche du monde et le puissant leader de l’IA générative pour leurs échanges acrimonieux sur X, l’ex-Twitter devenu la propriété de Musk.

Après leur avoir fait promettre de ne plus commenter le procès sur les réseaux sociaux, la magistrate fédérale a donné la parole à l’avocat d’Elon Musk pour son propos introductif. Elon Musk «est une légende, que vous l’aimiez ou non», a déclaré Steven Molo, aux neuf jurés.

Elon Musk critiqué

Leur sélection lundi a montré les importantes réserves de citoyens américains au sujet du quinquagénaire, admiré comme entrepreneur mais critiqué pour son virage très politisé et son passage dans l’administration Trump.

Après la sélection du jury, seulement chargé de donner un avis consultatif à la juge qui tranchera seule, le procès, dans une cour fédérale d’Oakland, entre donc dans le vif du sujet.

Si le temps d’audience le permet, Elon Musk pourrait témoigner dès la fin de matinée, précédant d’autres auditions très attendues de Sam Altman et de Satya Nadella, le PDG de Microsoft.

La juge entend trancher d’ici mi-mai trois questions soulevées par la plainte de Musk: OpenAI a-t-elle violé sa mission philanthropique originelle ? S’est-elle enrichie injustement ? Enfin, ses liens avec Microsoft violent-ils le droit de la concurrence ?