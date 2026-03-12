Genève incite à réduire l’empreinte environnementale du numérique

Keystone-SDA

Le canton et la Ville de Genève organisent vendredi 20 mars la journée D-Tox numérique. Cette initiative vise à sensibiliser la population à son empreinte environnementale liée au numérique en l'encourageant à nettoyer ses données inutiles et en prolongeant la durée de vie de ses appareils digitaux.

(Keystone-ATS) En Suisse, la population passe en moyenne 5 heures et 32 minutes par jour en ligne, relèvent jeudi le canton et la Ville dans un communiqué. Le numérique génère ainsi près de 2% des émissions nationales de gaz à effet de serre, une proportion appelée à augmenter avec l’essor de l’IA.

La journée D-Tox numérique genevoise, qui s’aligne sur l’action mondiale Digital Cleanup Day, consiste à prendre conscience de l’impact environnemental de l’usage du numérique et à appliquer des gestes simples pour le limiter. Il s’agit notamment d’utiliser moins d’espace de stockage mais aussi de paramétrer efficacement les appareils numériques afin prolonger leur durée de vie.

Le personnel du canton et de la ville, ainsi que des vingt partenaires privés et publics qui participent à cette action, est encouragé à effacer les courriels, fichiers, photos et vidéos inutiles dès lundi. Le recyclage du matériel numérique et l’utilisation responsable de l’IA seront aussi abordés pendant cette semaine de sensibilisation.