Genève propose une alternative à l’arrachage des vignes

Keystone-SDA

Face à la crise majeure de la viticulture suisse, Genève veut mettre en place une alternative à l'arrachage des vignes. Le canton versera 18'000 francs par hectare et par an pour l'entretien des parcelles, mais sans obligation de production de raisin. Objectif: maintenir des surfaces viticoles.

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(Keystone-ATS) Cette aide concernera au maximum 10% des surfaces viticoles déclarées, a indiqué mercredi le Conseil d’Etat à l’issue de sa séance hebdomadaire. Elle passe par une adaptation de la réglementation cantonale sur la vigne et les vins qui reprend les dispositions d’un projet de loi du PLR débattu vendredi en urgence au Grand Conseil.

Or ce texte, qui prévoyait un financement par le biais d’une subvention cantonale d’investissement, n’était pas compatible avec les normes comptables, avait alors relevé le conseiller d’Etat Nicolas Walder, en charge du Département du territoire. Le magistrat n’a donc pas demandé le vote final, mais il a promis aux députés de faire en sorte que les mesures proposées puissent entrer en vigueur rapidement.

Outre une modification de la réglementation, le gouvernement a soumis mercredi à la commission des finances une demande de crédit supplémentaire de 2,3 millions de francs au titre de subvention pour 2026. Cette demande s’ajoute à celles, déjà déposées, de 1,2 million pour l’arrachage temporaire des vignes et de 600’000 francs pour le système de bons HoReCa de promotion des boissons genevoises auprès des cafés et restaurants.

Aide transitoire

Le projet de loi proposait une aide transitoire de deux ans «pour conserver l’outil de production, dans l’espoir que Berne baisse les contingents de vins venant de l’étranger», relevait vendredi son auteur, Geoffray Sirolli. Le canton de Genève compte près de 1400 hectares de vignes, issus d’investissements sur des décennies. C’est un élément structurant du paysage et du patrimoine cantonal.

Or plus de 90% du vignoble se situe en zone viticole protégée, ce qui signifie que ces surfaces ne peuvent pas être reconverties en d’autres cultures, rappelait le député. Par ailleurs, la loi impose l’entretien des vignes pour éviter les risques phytosanitaires.