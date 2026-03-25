Genève se prépare à l’arrivée du fentanyl avec un plan cantonal

Keystone-SDA

Genève se prépare à faire face à l'éventuelle arrivée du fentanyl et d'autres opioïdes de synthèse. Le Conseil d'Eat a adopté mercredi un plan cantonal de prévention et de gestion.

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(Keystone-ATS) Ce plan vise à renforcer la préparation des autorités et de l’ensemble des acteurs concernés, a indiqué mercredi le gouvernement à l’issue de sa séance hebdomadaire. Il cherche à prévenir la diffusion des opioïdes de synthèse dans le canton, à améliorer leur détection précoce sur le marché noir et à limiter les risques sanitaires qui leur sont associés.

Ces substances sont produites chimiquement et peuvent être jusqu’à 50 à 250 fois plus puissantes que l’héroïne. Or leur microdosage les rend difficile à détecter et augmente fortement les risques d’overdose mortelle et de dépendance, écrit le Conseil d’Etat.

Dès lors, la diffusion de la naloxone, un renforcement de l’information et la formation du public comme des professionnels doivent permettre de réduire les décès par overdose. Le plan vise aussi à consolider la prise en charge sanitaire, sociale et sécuritaire des consommateurs. Les mesures se déploient selon trois niveaux de gravité: veille, alerte et épidémie.