Gisèle Pelicot décorée par le premier ministre espagnol

Keystone-SDA

La Française Gisèle Pelicot, devenue une figure mondiale de la lutte contre les violences de genre, a été décorée mardi par le premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez, qui a salué sa "détermination" et lui a fait part de son "profond respect".

(Keystone-ATS) «Elle a fait en sorte que la honte change de camp et transformé le silence en prise de conscience collective», a déclaré sur le réseau social X le chef de gouvernement espagnol, qui a décoré Gisèle Pelicot dans l’Ordre du Mérite civil.

Selon un communiqué de ses services, Pedro Sanchez «a souligné sa détermination à se placer à la tête d’un mouvement qui dépasse les frontières, en soutenant et en impulsant un changement culturel essentiel pour l’ensemble de la société par la défense des droits et des libertés des femmes».

«Lors de leur rencontre, Pedro Sanchez lui a exprimé le profond respect et le soutien que lui inspire son courage à élever la voix face à l’insupportable violence machiste», a-t-on ajouté de même source.

Gisèle Pelicot a visité ces dernières semaines plusieurs pays européens pour présenter son livre, «Et la joie de vivre», dans lequel la septuagénaire raconte les viols organisés par son ex-mari, qui la droguait, avec des dizaines d’hommes, ainsi que le procès historique qui en a fait un symbole mondial de la lutte contre les violences sexuelles.

Elle a notamment été reçue à Londres par la reine Camilla.

«Et la joie de vivre» est sorti le 17 février dans le monde entier et a été publié dans 22 langues. Fin février, l’ouvrage, écrit avec la journaliste Judith Perrignon, était en tête des ventes en France.