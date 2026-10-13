Givaudan affiche une croissance sur neuf mois

Keystone-SDA

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Givaudan a enregistré une progression de ses recettes sur les neuf premiers mois de l'année, due notamment au relèvement de ses prix. Tant la parfumerie que la division goût et bien-être ont contribué à la croissance.

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(Keystone-ATS) Au cours de la période sous revue, le chiffre d’affaires s’est enrobé de 5,2% à 5,89 milliards de francs, annonce le géant verniolan des arômes et parfums mardi dans un communiqué. Exprimée en francs, la croissance est de 2,6%.

Cette évolution est due à une hausse des volumes, d’une part, et, d’autre part, à des augmentations de prix, liée à la hausse du coût des matières premières depuis le début de l’année.

Les effets de change ont pesé à hauteur de 4% ou 234 millions de francs.

Par secteur d’activité, la division parfums et beauté a crû de 8,8% – de 7,8% en francs – à 3,15 milliards, tandis que le segment goût et bien-être a avancé de 1,5% à 2,74 milliards mais. Exprimé en francs, ce dernier a reculé de 2,8%. Sur le seul troisième trimestre, la parfumerie s’est envolée de 13,5%.

Progression tous azimuts

L’ensemble des régions a contribué à la croissance, «malgré un contexte difficile» sur certains marchés finaux.

Les marchés dits à forte croissance ont progressé de 7,9% sur une base comparable à 2,91 milliards, contre 8,1% au cours de la même période de l’an dernier. Les marchés matures affichent quant à eux une progression de 2,7% à 2,98 milliards, contre 3,4% précédemment.

Dans le détail, la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient reste le principal contributeur, avec des ventes totalisant 2,49 milliards de francs (+5,8%), devant l’Asie Pacifique (+10,6%) avec 1,42 milliard. Viennent ensuite l’Amérique du Nord, en progression de 1,1%, toujours sur une base comparable, à 1,33 milliard et l’Amérique latine, stable à 645 millions.

Ces chiffres sont supérieurs aux attentes des analystes, qui tablaient sur des recettes totales de 5,78 milliards. Pour la parfumerie, les ventes étaient anticipées à 3,06 milliards et à 2,72 milliards pour les arômes.

Givaudan n’a pas formulé d’objectifs spécifiques pour l’exercice en cours, mais confirme ses ambitions à moyen terme. D’ici 2030, la multinationale vise une croissance du chiffre d’affaires moyenne sur une base comparable de 4 à 6% et un flux de trésorerie ajusté moyen supérieur à 12%.

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