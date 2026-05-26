Grand Conseil vaudois: mieux protéger les oiseaux des collisions

Keystone-SDA

Les députés vaudois s'inquiètent des centaines de milliers d'oiseaux qui meurent chaque année en Suisse après avoir heurté une vitre. Ils ont demandé mardi au Conseil d'Etat d'étudier "les moyens nécessaires" pour faire connaître et appliquer les mesures visant à réduire les risques de collisions.

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(Keystone-ATS) Cette motion, finalement transformée en postulat, a été portée par le Vert Alberto Mocchi. Le député, également secrétaire général de Pro Natura Vaud, a relevé que les collisions contre des vitres constituaient «l’une des principales causes de mortalité» des oiseaux et qu’il existait des «solutions relativement simples» pour les éviter.

Son texte mentionne notamment l’utilisation de vitres moins réfléchissantes et le recours à du verre teinté ou nervuré. Des alternatives au verre pourraient aussi être utilisées dans plusieurs cas de figure, par exemple dans les rambardes de balcons.

Selon Alberto Mocchi, «les constructeurs ne connaissent pas forcément cette problématique» et un travail de «sensibilisation» est nécessaire de la part du Canton.

Pour les opposants au postulat, comme le PLR Pierre-André Romanens, «le Canton dispose déjà d’un cadre légal clair» sur la question et il est inutile de «multiplier les lois et les contraintes». Selon lui, il existe également déjà «une prise de conscience» dans le milieu de la construction.

Au vote, la gauche, les Vert’libéraux et une poignée de voix venues de la droite ont permis à ce postulat d’être renvoyé au Conseil d’Etat, par 67 oui, 61 non et aucune abstention.

Selon une étude menée en Allemagne, environ 100 à 115 millions d’oiseaux sont victimes chaque année d’impacts contre des vitres, soit plus de 5% de tous les oiseaux présents dans le pays. «Tout porte à croire que ces chiffres sont extrapolables aux autres pays européens présentant une architecture moderne similaire», relève Alberto Mocchi dans son texte.