Grand froid aux Etats-Unis, plus de 800’000 foyers sans électricité

Keystone-SDA

Des millions d'Américains affrontent lundi une vague de froid polaire qui aggrave les conséquences d'une tempête ayant causé la mort d'au moins 21 personnes et privé d'électricité plus de 800'000 foyers.

(Keystone-ATS) Dans la région des Grands Lacs, dans le nord des Etats-Unis, les habitants se sont réveillés avec des températures extrêmes, sous les -20°C, et jusqu’à -30 degrés dans des secteurs du Minnesota et du Wisconsin (nord) selon le service météorologique national (NWS).

Ces températures doivent encore chuter dans les prochains jours sous l’action d’une masse d’air arctique, notamment dans des régions du centre du pays, où le ressenti pourrait atteindre -45°C.

A travers le pays, d’importantes chutes de neige – plus de 30 centimètres dans une vingtaine d’Etats américains – ont entraîné des coupures d’électricité.

Selon le site spécialisé PowerOutage.com, quelque 820’000 clients étaient toujours sans courant lundi matin, principalement dans le sud des États-Unis, où la glace a fait tomber des lignes électriques. Près de 250’000 personnes sont touchées dans le Tennessee et plus de 150’000 dans le Mississippi.

«Les coupures d’électricité pourraient durer encore plusieurs jours car les autorités ont du mal à se remettre (de la tempête). La plupart de ces régions n’ont ni les moyens ni les ressources nécessaires pour déblayer après de tels événements, car elles n’y sont pas habituées», explique à l’AFP la météorologue Allison Santorelli.

Considérée par certains spécialistes comme l’un des pires épisodes hivernaux de ces dernières décennies aux Etats-Unis, la tempête s’accompagne d’accumulations de glace aux conséquences potentiellement «catastrophiques», selon le NWS.

Vortex polaire

Ces conditions extrêmes ont entraîné la mort d’au moins 21 personnes, selon un décompte effectué grâce aux médias locaux américains.

Au Texas, les autorités ont confirmé trois décès, dont celui d’une adolescente de 16 ans tuée dans un accident de luge. Deux personnes sont mortes d’hypothermie en Louisiane, et une dans l’Iowa lors d’une collision.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que cinq personnes avaient été retrouvées mortes à l’extérieur au cours du week-end. «Alors que nous ne connaissons pas encore les causes de leur décès, rien ne rappelle plus fortement le danger du froid extrême et la vulnérabilité de nombreux habitants, en particulier des New-Yorkais sans abri», a-t-il déclaré dimanche.

L’état d’urgence a été déclaré dans une vingtaine d’Etats ainsi que dans la capitale, Washington, et les moyens de transports ont été fortement perturbés.

Plusieurs grands aéroports, à Washington, Philadelphie ou New York, étaient quasiment à l’arrêt, alors que plus de 19’000 vols ont été annulés depuis samedi et que des milliers d’autres ont été retardés, selon le site FlightAware.

La tempête est liée à une déformation du vortex polaire, une masse d’air circulant habituellement au-dessus du pôle nord, mais qui s’est étirée vers le sud.

Les scientifiques estiment que la fréquence croissante de ces perturbations du vortex pourrait être liée au changement climatique, bien que le débat ne soit pas tranché et que la variabilité naturelle joue également un rôle.

Climatosceptique assumé, Donald Trump a toutefois pris prétexte de la tempête pour exprimer de nouveau son scepticisme sur sa plateforme Truth Social, dans un message en partie en lettres capitales: «Est-ce que les insurgés environnementaux pourraient m’expliquer s’il vous plaît: qu’est-ce qui est arrivé au réchauffement climatique?».