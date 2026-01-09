Groenland: avec «la manière douce» ou «la manière forte», dit Trump

Keystone-SDA

Donald Trump a assuré vendredi qu'il comptait passer un accord avec le Danemark pour acquérir le Groenland, après que Copenhague a répété que son territoire n'était pas à vendre. Et ce sera avec "la manière douce" ou "la manière forte", a dit le président américain.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Je suis un fan du Danemark aussi, je dois vous dire, et ils ont été très sympathiques avec moi», a déclaré le président américain devant la presse à la Maison-Blanche. «Mais vous savez, le fait qu’ils aient débarqué là avec un bateau il y a 500 ans ne veut pas dire qu’ils possèdent le territoire», a-t-il ajouté.

Donald Trump martèle que les Etats-Unis doivent prendre le contrôle du Groenland pour assurer leur propre sécurité face à Pékin et Moscou.

«On ne peut pas avoir la Russie ou la Chine occuper le Groenland. C’est ce qu’ils vont faire, si on ne le fait pas. Donc, on va faire quelque chose avec le Groenland, soit avec la manière douce, soit avec la manière forte», a-t-il lancé vendredi.

Groenland ou OTAN

La Maison-Blanche, tout en refusant d’exclure l’option militaire, a fait savoir que le président réfléchissait «activement» à un achat de l’immense île arctique, sans préciser quelle forme exactement cette transaction pourrait prendre.

Par ailleurs, Donald Trump a reconnu, dans un entretien au New York Times jeudi, qu’il lui faudrait peut-être choisir entre la préservation de l’intégrité de l’OTAN ou le contrôle du territoire danois.

Le Danemark – Groenland compris – est membre de l’OTAN et une attaque américaine contre l’un des membres de l’alliance signifierait «la fin de tout», a averti sa première ministre Mette Frederiksen.