Groupe E: le directeur énergie électrique confirmé dans sa fonction

Le conseil d’administration de Groupe E confie à Johann Ruffieux la direction énergie électrique (DEL). Entré au service de l'énergéticien fribourgeois il y a plus de 18 ans, le nouveau nommé occupait ce poste ad intérim depuis le 23 mai.

(Keystone-ATS) La nomination marque «la reconnaissance d’un parcours solide et d’une expérience significative au sein de l’entreprise ainsi que de sa maîtrise des enjeux énergétiques», a indiqué Groupe E mercredi. Né en 1975, Johann Ruffieux est également membre de la direction générale du fournisseur détenu à plus de 80% par l’Etat de Fribourg.

Groupe E traverse une période difficile après l’annonce au printemps du licenciement de 168 collaborateurs et le départ de son directeur général Jacques Mauron, remplacé par Alain Sapin. La société est le fruit de la fusion en 2025 des Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) et de l’Electricité neuchâteloise (ENSA).

