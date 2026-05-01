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Groupe e propose deux nouveaux membres au conseil d’administration

Keystone-SDA

L'énergéticien Groupe E a proposé la nomination de deux nouveaux membres au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale. Ile recommande également de réduire le conseil de onze à neuf membres.

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(Keystone-ATS) Le groupe, actif principalement dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel, propose la candidature du dirigeant d’entreprise Stéphane Page, actuel directeur général de la société Condis SA. La seconde candidature est celle de Stéphane Dupont, président de la Commission du Personnel, indique Groupe E vendredi dans un communiqué.

Trois des administrateurs sortants ont déjà annoncé qu’ils ne sollicitaient pas un nouveau mandat. En outre, le nouveau conseiller d’Etat vaudois Roger Nordmann a annoncé son départ début avril. Dans ce contexte, le Conseil d’administration devrait être réduit à neuf membres, sous réserve de l’acceptation des deux nominations proposées, ajoute Groupe E.

Les sept autres administrateurs, dont le président du conseil Pierre Varenne, devraient être reconduits pour un mandat de trois ans.

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