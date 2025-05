Groupe E revoit ses 188 licenciements prévus à la baisse

Keystone-SDA

À l’issue d’une phase de consultation avec les partenaires sociaux entamée en avril, Groupe E va réduire le nombre de licenciements, qui se montent désormais à 168, contre 188 initialement. Les mesures d'accompagnement du personnel concerné ont été renforcées.

1 minute

(Keystone-ATS) « La phase de consultation avec les représentants du personnel et les syndicats Syna et Unia s’est déroulée dans un esprit de respect mutuel et de transparence. Elle a permis d’examiner les remarques, propositions et alternatives formulées par les partenaires sociaux et d’affiner les mesures d’accompagnement en faveur des collaborateurs concernés », a indiqué mardi l’énergéticien actif dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel.

Le recul du nombre de licenciements prévus a été possible grâce notamment à des reclassements internes et à la reprise d’activités par certains collaborateurs. « Groupe E va élaborer un plan social en concertation avec les partenaires sociaux, intégrant plusieurs dispositifs destinés à atténuer l’impact humain de cette réorganisation », a-t-il précisé.