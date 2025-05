Groupe Minoteries reprend la société E. Zwicky

Keystone-SDA

Le meunier vaudois Groupe Minoteries (GMSA) va racheter au 1er juin 2025 la société thurgovienne E. Zwicky. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

(Keystone-ATS) Groupe Minoteries (GMSA) va reprendre les quelque 85 collaborateurs de E. Zwicky et poursuivra l’exploitation du site de Müllheim-Wigoltingen, indique jeudi dans un communiqué le groupe basé à Granges-près-Marnand.

« Les discussions d’intégration se sont faites assez naturellement tant nos deux entreprises se complètent bien », a souligné la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz, présidente du conseil d’administration de GMSA, citée dans le communiqué.

La société E. Zwicky est « le plus grand moulin spécialisé de Suisse dans les aliments sains et naturels à base de céréales, de légumineuses, de graines et de semences », poursuit le communiqué. Elle a été fondée en 1892.