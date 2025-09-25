H&M: hausse de 40% du bénéfice au 3e trimestre

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le géant suédois de la mode H&M a annoncé jeudi une forte hausse de près de 40% de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par des marges plus élevées, mais la société a averti que le relèvement des droits de douane pèsera sur les performances.

(Keystone-ATS) H&M a annoncé que son bénéfice net avait atteint 3,2 milliards de couronnes (270 millions de francs) pour la période de juin à août 2025, contre 2,3 milliards de couronnes un an plus tôt.

Le bénéfice d’exploitation a atteint 4,9 milliards, contre 3,5 milliards au troisième trimestre 2024.

«Grâce à une offre client plus solide, à une marge brute améliorée et à un bon contrôle des coûts, nous avons renforcé notre bénéfice d’exploitation par rapport au même trimestre de l’année dernière», a déclaré le directeur général Daniel Erver dans un commentaire.

Le groupe a souligné que dès le 4e trimestre le relèvement des droits de douance «aura un impact plus important».

En monnaie locale, le chiffre d’affaires net a augmenté à 59 milliards contre 57 milliards à la même période de l’année précédente, mais la société a déclaré que les ventes avaient été négativement affectées par un effet de change défavorable.

