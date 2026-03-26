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H&M: les efforts sur les coûts bénéfiques, mais les ventes reculent

Keystone-SDA

Le géant suédois de l'habillement H&M a connu une hausse de 22% de son bénéfice net au premier trimestre. Le groupe a tiré profit de ses efforts sur les coûts, en dépit d'un recul de 1% de son chiffre d'affaires.

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(Keystone-ATS) Les ventes trimestrielles ont reculé à 49,6 milliards de couronnes (4,2 milliards de francs) sur le trimestre décembre-février et le groupe prévoit une hausse de 1% en mars, a-t-il précisé dans son rapport trimestriel.

Au cours du premier trimestre, le chiffre d’affaires de H&M a souffert du renforcement de la couronne suédoise et de la réduction de son nombre de magasins par rapport à 2025, le groupe ayant fermé l’an dernier les 48 magasins de sa chaîne Monki (jeunes).

Le bénéfice net a en revanche augmenté de 22% à 704 millions de couronnes.

«Une bonne maîtrise des coûts et une marge brute en hausse ont contribué à renforcer la rentabilité au cours d’un trimestre marqué par une consommation prudente et d’importants effets de change», a expliqué le directeur général de H&M, Daniel Ervér, cité dans le rapport.

«Vers la fin du trimestre, nos collections de printemps, qui ont rencontré un vif succès, ont contribué à une évolution positive des ventes, qui s’est poursuivie en mars», a-t-il ajouté.

Le groupe indique par ailleurs qu’il «suit attentivement» la situation au Moyen-Orient.

Il souligne qu’il dispose d’une «bonne flexibilité de la chaîne d’approvisionnement» et utilise peu le fret aérien, ce qui lui permet «d’adapter le flux de marchandises à l’évolution des conditions».

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