Helvetia Bâloise enclenche sa fusion et récompense ses actionnaires

Keystone-SDA

Le groupe d'assurance Helvetia Baloise a dévoilé de solides chiffres pour 2025. Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse, à 7,70 francs par titre, indique mercredi l'entreprise, dont la fusion a été finalisée en décembre 2025.

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(Keystone-ATS) Sur la base de chiffres non audités d’illustration, le groupe a réalisé un résultat sous-jacent de 1,034 milliard de francs et un volume d’affaires combiné pro forma de 19,84 milliards, reflétant l’envergure accrue de l’entité fusionnée.

Les résultats combinés pro forma partent du principe que la fusion a eu lieu un an plus tôt. Ces résultats alignent les résultats de la Bâloise sur les principes et hypothèses comptables d’Helvetia, et tiennent compte des effets comptables liés à la fusion. Sur la base des chiffres combinés pro forma, le rendement sous-jacent des fonds propres ajustés s’élève à 15,4% pour l’année 2025, tandis que le ratio combiné s’établit à 92,8%.

L’intégration des deux entreprises suit son cours. A fin 2025, des synergies de 139 millions avaient été obtenues.

Sur les quelque 22’000 postes du nouveau groupe, une part importante sera supprimée pour atteindre les synergies visées: entre 2000 et 2600 emplois seront biffés d’ici 2028, indique Helvetia Bâloise, confirmant des déclarations précédentes. A la fin du premier partiel, plus de 1100 postes en équivalents plein temps avaient déjà disparus.

Le versement du dividende représente 765,5 millions. Ce montant est supérieur de 5,4% par rapport aux versements combinés de Helvetia et Bâloise au titre de l’exercice précédent.

Entre 2026 et 2028, l’entreprise fusionnée compte verser à ses actionnaires plus de 2,8 milliards de francs à titre de dividende. En 2029, le dividende devrait ainsi être supérieur de 50% au niveau de celui de 2025, grâce à une génération de liquidités plus importante et plus diversifiée.