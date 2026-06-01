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Hockey sur glace: pas d’incidents lors du Mondial selon la police

Keystone-SDA

Les supporters de hockey sur glace présents aux Championnats du monde à Zurich se sont comportés de manière pacifique, indique lundi la police de la ville. Aucun débordement ni incident ne s'est produit durant l'évènement.

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(Keystone-ATS) La Coupe du monde à Zurich, qui s’est achevée dimanche, a nécessité un important déploiement de forces de police de la ville de Zurich. «En plus de tout ce qui se passe habituellement», a déclaré la porte-parole de la police Judith Hödl à Keystone-ATS. Il n’y a toutefois eu ni débordements ni autres incidents.

Seules les mesures de gestion des flux de personnes ont nécessité des ajustements réguliers, car l’espace était limité dans le village des supporters près du stade et à la gare, a-t-il ajouté.

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