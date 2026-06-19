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Holcim boucle l’acquisition de l’allemand Xella

Keystone-SDA

Le géant des matériaux de construction Holcim a finalisé la reprise du spécialiste allemand des système muraux Xella, annoncée en octobre dernier et présentée comme l'acquisition la plus importante depuis plusieurs années.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’opération devisée à 1,85 milliard d’euros (1,71 milliard de francs au cours du jour) va élargir l’offre du groupe zougois. La société Xella, basée à Duisbourg, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, emploie plus de 4000 personnes dans 22 pays européens. Son chiffre d’affaires net pour 2026 est estimé à 1 milliard d’euros. Jusqu’ici propriété du gestionnaire de fonds texan Lone Star Funds, l’entreprise exploite les marques Ytong, Hebel, Silka et Multipor, actives dans les nouvelles constructions et la rénovation énergétique des bâtiments.

Grâce à cette acquisition, Holcim anticipe un effet positif non quantifié dès la première année sur le bénéfice par action et le flux de trésorerie disponible. A partir de la troisième année, des synergies de 60 millions d’euros vont affecter favorablement le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda). Le rendement du capital investi (Roic) s’en retrouvera également amélioré après un délai de trois ans.

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