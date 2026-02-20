Hommage à Quentin Deranque: la marche autorisée, sécurité renforcée

Keystone-SDA

La préfecture du Rhône a autorisé vendredi la marche organisée samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque, le jeune nationaliste battu à mort par des militants liés à l'utragauche. Mais l'événement sera encadré par un dispositif policier renforcé à un "haut niveau".

(Keystone-ATS) «Dans la recherche d’un équilibre entre liberté d’expression et prévention des troubles à l’ordre public, cette manifestation autorisée sera encadrée par la mobilisation d’un dispositif de sécurité important», annonce la préfecture. Celle-ci a exhorté les participants à respecter le «caractère pacifique» et sans «aucune expression politique» souhaitée par la famille de la victime.