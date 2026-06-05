HUG: la nature au centre du futur hôpital de psychiatrie à Thônex

Keystone-SDA

La nature et la végétation seront au centre du futur hôpital de psychiatrie pour adultes prévu en 2034 à Thônex (GE). Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l'Office cantonal des bâtiments (OCBA) ont dévoilé vendredi "Canopée", de même que les 28 projets qui n'ont pas été retenus.

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(Keystone-ATS) Les bureaux ffbk Architectes et PTArchitecten ont remporté ce concours dont l’exposition publique est montrée dès samedi et jusqu’au 15 juin à Genève. Un jardin d’hiver structurera l’entrée du futur hôpital, expliquent les HUG.

Toutes les unités de soins auront leurs propres jardins ou des terrasses. La nature doit soutenir activement la récupération et la guérison des patients. Pour les soigner, l’hôpital s’appuiera sur la psychiatrie communautaire.

Cette approche verte se reflète également dans l’impact environnemental. Le béton sera limité et les ressources locales seront préférées. L’OCBA se chargera des travaux.

D’une superficie d’environ 21’000 m2, sans les parkings et les abris, le site doit rassembler trois bâtiments de trois étages. Doté de 129 lits, il accueillera des personnes de 18 à 65 ans pour lesquelles des soins aigus et complexes sont requis. Les coûts de construction sont estimés à plus de 200 millions de francs.

Ce nouvel hôpital s’inscrit dans le cadre du plan urbanistique «Masterplan Belle-Idée/Trois-Chêne». Son objectif est de réaménager en profondeur le site de Belle-Idée. Le secteur accueillera ainsi le nouvel hôpital de psychiatrie adulte et un nouvel établissement scolaire.

Il prévoit aussi la pérennisation d’un centre pour réfugiés, la revalorisation des bâtiments historiques qui s’y trouvent, ainsi que le maintien des activités agricoles et sportives. L’extension de l’Hôpital gériatrique, la préservation du continuum biologique de la Seymaz et les synergies avec les zones avoisinantes – le nouveau quartier Belle-Terre et les établissements carcéraux – seront également prises en considération.