HUG: plus de 120 employés du DRG se disent victimes de racisme

Keystone-SDA

Plus de 120 collaborateurs et collaboratrices du Département de réadaptation et de gériatrie (DRG) des HUG à Genève se disent victimes de racisme. Après un sondage interne dévoilé mercredi, l'établissement veut renforcer le dispositif de signalement et de suivi.

(Keystone-ATS) Au total, 487 personnes ont répondu à la consultation, soit 29% du personnel du DRG aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Parmi elles, 26,5% disent avoir subi du racisme dans le cadre professionnel.

Ce taux monte à près de 45% pour les personnes racisées contre moins de 20% chez les non racisés. L’étude va être élargie cette année à toute l’institution.

Dès les premiers signalements, l’établissement avait annoncé l’année dernière deux dénonciations pénales. Des sanctions disciplinaires ont été prises contre deux personnes. Et des ateliers de formation ont été lancés pour 680 collaborateurs.

Une procédure judiciaire est en cours après un recours d’une responsable des soins du DRG. Confrontée à des menaces «inacceptables», celle-ci s’est vu proposer un poste dans un autre département.