HUG: un dispositif pour améliorer le retour à domicile des patients

Keystone-SDA

Le canton de Genève a mis en place un nouveau dispositif destiné à mieux coordonner le retour à domicile des patients après une hospitalisation. En 2025, plus de 16'000 personnes ont bénéficié de ce système de liaison, qui permet d'organiser dès la sortie de l'hôpital une prise en charge adaptée et sécurisée.

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(Keystone-ATS) Coordonné par l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), le dispositif repose sur le déploiement d’infirmiers et infirmières de liaison (IDL). Ces derniers interviennent pendant le séjour hospitalier pour évaluer les besoins des patients, anticiper leur retour à domicile et organiser les prestations nécessaires, a communiqué le Département de la santé et des mobilités mardi.

Le patient quitte ainsi l’hôpital avec une solution déjà définie, dans le respect de son libre choix. Testé en 2024, ce dispositif est désormais déployé sur l’ensemble des sites des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), en collaboration avec les acteurs sanitaires privés du canton. En 2025, 23’276 sorties ont été organisées par la liaison intégrée, en partenariat avec 21 organisations de soins et d’aide à domicile.

L’objectif est multiple: réduire les ruptures de prise en charge, limiter les ré-hospitalisations et mieux coordonner les interventions dans un contexte de vieillissement de la population et de progression des maladies chroniques. Ce dispositif s’inscrit plus largement dans le projet Béluga, qui vise à développer un réseau de soins intégrés public-privé à l’échelle cantonale, adossé à une caisse-maladie publique.