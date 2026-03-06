HUG: un pôle dédié la santé cardiovasculaire de la femme

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ouvrent un pôle destiné à améliorer la prise en charge des femmes souffrant d'une maladie cardiovasculaire. Les symptômes diffèrent en effet parfois entre les sexes, rappellent vendredi les HUG.

(Keystone-ATS) Ainsi, à âge égal, la mortalité liée aux infarctus est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Les femmes consultent en moyenne 40 minutes plus tard que les hommes, explique Elena Tessitore, médecin adjointe au service cardiologie des HUG, citée dans un communiqué.

Selon les HUG, les différences entre hommes et femmes concernant les maladies cardiovasculaires sont nombreuses. Les femmes ont ainsi un coeur plus petit qui bat plus vite et des vaisseaux sanguins plus étroits. Les symptômes d’infarctus peuvent être moins évidents, avec des nausées ou des vomissements.

Les facteurs de risques spécifiques chez les femmes sont influencés notamment par les hormones. Chez les femmes, le cholestérol s’accumule dans les petites artères coronaires, alors que chez les hommes, il se retrouve dans les plus grosses artères. La prise en charge des malades doit prendre en compte ces différences.

Les femmes sont également parfois victimes de «pudeur thoracique», une expression qui signifie que les gens n’osent souvent pas faire de massage cardiaque à une femme en détresse par gêne ou peur de la déshabiller, notent les HUG. Selon des études, les femmes auraient ainsi 27% de chances en moins de bénéficier d’un massage cardiaque.

De nombreux centres cardiaques pour femmes existent déjà aux Etats-Unis, au Canada et dans plusieurs pays européens. En Suisse, Bâle, Zurich et Berne disposent d’une telle structure. Les HUG ont déjà ouvert des discussions avec ces trois centres alémaniques pour mettre en place un partenariat.