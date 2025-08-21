Importantes frappes russes sur l’ouest de l’Ukraine: un mort

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

D'importantes frappes de drones et missiles russes ont touché plusieurs villes de l'ouest de l'Ukraine tôt jeudi, causant un mort à Lviv et plus d'une dizaine de blessés dans la région, ont annoncé les autorités locales.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La Russie a lancé 574 drones et 40 missiles dans la nuit de mercredi à jeudi sur l’Ukraine, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne, un record depuis la mi-juillet, malgré l’intensification des efforts de paix américains.

«L’ennemi a attaqué avec 614 armes de frappe aérienne», a indiqué l’armée de l’air sur Telegram, assurant avoir abattu 546 drones et 31 missiles. Au moins une personne a été tuée dans l’ouest de l’Ukraine, selon les autorités locales.

«Une personne a été tuée et deux ont été blessées à la suite de l’attaque combinée de drones et de missiles de croisière à Lviv», plus grande ville de l’ouest de l’Ukraine, a indiqué Maksym Kozitskiï, le chef de l’administration militaire régionale dans un bilan préliminaire sur Telegram.

«Des dizaines de bâtiments résidentiels ont été endommagés», a-t-il précisé.

A Moukachenko, des frappes ont fait 12 blessés, dont 5 ont été hospitalisés, a indiqué le conseil municipal de la ville de Transcarpatie sur sa page Facebook.

Igor Polichtchouk, le maire de la ville de Loutsk, également dans l’ouest du pays, a aussi fait état sur Telegram «d’attaques de drones et missiles», sans signaler de blessés.

Drones ukrainiens détruits

L’ouest de l’Ukraine est moins souvent ciblé par les frappes russes que l’est et le sud du pays où les troupes russes continuent leur avancée.

Le ministère russe de la Défense a rapporté de son côté avoir détruit «49 drones ukrainiens» dans plusieurs régions tôt jeudi.

Les attaques en Ukraine et en Russie se sont poursuivies ces derniers jours malgré une intense activité diplomatique pour tenter de mettre fin au conflit déclenché en 2022 par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les alliés européens de l’Ukraine ont fait bloc autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’une visite à la Maison Blanche lundi après une rencontre en Alaska entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine.

