Inauguration à Marly du plus grand hôtel du canton de Fribourg

L'hôtel des Innovations (HDI), le plus grand hôtel du canton de Fribourg avec une capacité de 167 chambres, studios et appartements, est inauguré vendredi à Marly. Cet établissement quatre étoiles, implanté sur le site du Marly Innovation Center, accueillera ses premiers clients à partir du 15 octobre.

(Keystone-ATS) L’investissement se monte à 50 millions de francs, ont indiqué les porteurs du projet. En partenariat avec le Marly Innovation Center (MIC), l’hôtel proposera un centre de conférence unique pour le canton, regroupant onze salles, dont la plus grande pourra accueillir jusqu’à 200 convives.

En associant ses hébergements à une offre de services sur le campus du Marly Innovation Center comme des restaurants, des commerces ou une piscine couverte, l’hôtel entend se positionner comme un acteur de premier plan pour l’organisation de séminaires, de banquets et de séjours de réflexion.

Cette infrastructure touristique s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme du campus MIC. «Avec cette ouverture, celle du centre de formation voisin et la clinique dont la construction vient de débuter à ses côtés, le site avoisinera les 1000 emplois», souligne l’homme d’affaires Damien Piller, président du MIC, cité dans un communiqué.

Impulsion au tourisme

L’ouverture de cet hôtel marque une étape importante pour le développement hôtelier et touristique du canton. Les porteurs du projet estiment qu’avec cet établissement, la région se dote d’une infrastructure adaptée aux standards internationaux, capable de séduire une clientèle professionnelle, académique et institutionnelle tout en restant ouverte au tourisme.

S’étendant sur 370’000 m2, le Marly Innovation Center est l’un des plus grands campus de Suisse regroupant un parc technologique et un quartier d’habitations. Le parc accueille 180 entreprises et permet une large palette d’activités, de la recherche appliquée à la production.