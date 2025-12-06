Inauguration officielle du nouveau garage-dépôt des MBC à Denges

Keystone-SDA

Après trois ans de travaux, le nouveau garage-dépôt routier des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) a été officiellement inauguré samedi à Denges (VD). Sur un terrain de 16'500 m2 entre les voies CFF et la route cantonale, il peut accueillir et entretenir une centaine de bus. Sa mise en service est prévue le 14 décembre.

3 minutes

(Keystone-ATS) Une cérémonie a eu lieu sur le site à la route de Préverenges 18, en présence notamment de la conseillère d’Etat Nuria Gorrite, cheffe du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH). Hormis les discours officiels, un acte inaugural, un spectacle et des visites guidées avaient été organisés, ont indiqué les MBC dans un communiqué.

Ce grand bâtiment flambant neuf vient remplacer le dépôt qui était jusqu’ici situé à Tolochenaz. L’actuel dépôt de Cossonay reste en activité, pour les bus qui sont mis en service dans la région du Pied-du-Jura. Quant à celui de Tolochenaz, il sera vendu.

Environ 150 collaboratrices et collaborateurs des métiers de conduite et de maintenance prendront leur service à Denges, selon le communiqué.

Panneaux solaires

Le garage-dépôt de Denges est composé de deux bâtiments reliés en sous-sol, destinés à l’entretien (atelier) et au stationnement (dépôt) d’une centaine de bus urbains et régionaux, ainsi que des locaux d’exploitation, des bureaux, des voies de circulation et des espaces de stationnement pour véhicules légers. Sa surface bâtie est d’environ 6700 m2.

«Les aspects de durabilité ont guidé les choix de construction. Quelque 3000 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture assureront une part importante des besoins électriques du site. Le chauffage des locaux est assuré par l’énergie géothermique, tandis qu’un système performant de traitement permet le recyclage d’une partie de l’eau du lavage des bus», est-il détaillé.

Le site est par ailleurs conçu pour accueillir et charger les bus électriques commandés par les MBC. Leur livraison est prévue fin 2026, précise les MBC.

Près de 100 millions de francs

Le coût de ce garage-dépôt routier s’est monté à 99,8 millions de francs, financés par les MBC avec une garantie cantonale et fédérale. Les couts d’exploitation sont assumés pour trois quarts par les neuf communes des transports urbains de Morges et pour un quart par le Canton de Vaud et la Confédération.

Dès mars 2026, une partie de la halle de remisage sera également utilisée par les Transports publics de la région lausannoise (tl). «Une cohabitation inédite qui renforce la complémentarité des réseaux et maximise l’utilisation des nouvelles surfaces».

Fouilles archéologiques

A noter que des découvertes avaient été réalisées sur le site lors de fouilles archéologiques préventives. En 230 jours, une trentaine d’archéologues avaient en effet mis au jour 62 sépultures de l’âge du Bronze, de l’âge du Fer et de l’époque romaine, faisant du lieu un site archéologique d’importance nationale.