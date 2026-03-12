La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Incendie de Crans-Montana: le nombre de blessés soignés est stable

Keystone-SDA

Quarante-cinq blessés de l'incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana sont toujours soignés en Suisse ou dans l'Union européenne. Ce nombre est stable par rapport au décompte effectué la semaine dernière.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Contactés jeudi par Keystone-ATS, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés, en lien avec le drame du 1er janvier dernier. Treize blessés de l’incendie se trouvent toujours dans un hôpital, en Suisse (+1 par rapport au 3 mars).

En Suisse romande, des patients sont toujours pris en charge au CHUV à Lausanne (7, +1). Outre-Sarine, six victimes sont encore prises en charge à Zurich, dont un toujours aux soins intensifs, à l’hôpital universitaire pour enfants.

Plus de blessés en Belgique

Sept personnes victimes de brûlures sont soignées à la Suva. Six se trouvent à la clinique de réadaptation romande à Sion – où s’est rendu le président de la Confédération Guy Parmelin mercredi soir – et une dans la structure argovienne de Bellikon.

Vingt-cinq patients sont soignés à l’étranger. Parmi eux, huit sont des ressortissants suisses et cinq sont des patients étrangers domiciliés dans notre pays.

Sur ces 25 blessés, 12 sont toujours soignés en France, 4 en Allemagne, 9 en Italie. Par contre, il n’y a plus de blessés soignés dans un hôpital en Belgique celui-ci ayant été rapatrié en Suisse, selon les données de KATAMED.

