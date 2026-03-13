La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Incident chimique à La Chaux-de-Fonds: personnes évacuées

Keystone-SDA

Un incident chimique s'est produit vendredi matin à l’entreprise Thommen Furler à La Chaux-de-Fonds (NE). Deux produits se sont mélangés, provoquant des émanations. L'intervention, qui a mobilisé de nombreuses personnes, s'est terminée vers 11h30.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Par mesure de précaution, les habitants des quartiers avoisinants ont été évacués, mais ils ont déjà pu retourner à leurs logements», a déclaré à Keystone-ATS Elsa Girardin, chargée de communication de la police neuchâteloise, revenant sur une information d’Arcinfo. Personne n’a été blessé.

La police va envoyer un communiqué en début d’après-midi.

