Iran: la télévision d’Etat confirme la mort d’Ali Khamenei

Keystone-SDA

Un présentateur de la télévision d'Etat iranienne a annoncé dimanche à 05h00 locales (02h30 en Suisse), en sanglotant, le décès de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran qui était au pouvoir depuis 36 ans.

1 minute

(Keystone-ATS) La télévision iranienne n’a pas précisé dans quelles circonstances Ali Khamenei était décédé à l’âge de 86 ans ni évoqué les frappes israéliennes et américaines samedi contre sa résidence à Téhéran. Des photos et images d’archives sont diffusées à l’antenne avec un bandeau noir à l’écran en signe de deuil.

L’Iran a décrété dimanche une période de deuil de 40 jours ainsi que 7 jours fériés après la mort à 86 ans du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989.

«Avec le martyre du guide suprême, sa voie et sa mission ne seront ni perdues ni oubliées; elles seront au contraire poursuivies avec davantage de vigueur et de zèle», a déclaré un présentateur de la télévision d’Etat.

