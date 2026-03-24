Iran: Trump évoque des «négociations», Téhéran nie

Keystone-SDA

Dans un spectaculaire revirement, Donald Trump a évoqué lundi des "négociations" avec un responsable iranien non-identifié et suspendu pour cinq jours des frappes visant des infrastructures iraniennes clés. L'Iran lance de nouveau des missiles vers Israël mardi matin.

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(Keystone-ATS) L’armée israélienne a signalé plusieurs salves de missiles tirés depuis l’Iran, faisant état d’au moins un impact dans le nord d’Israël, avant que Téhéran n’annonce le lancement d’une «nouvelle vague de missiles» vers le territoire de son ennemi vers 03h45 en Suisse.

Du côté des pays du Golfe visés ces derniers jours par l’Iran, l’Arabie saoudite a détruit mardi au moins une vingtaine de drones, selon son gouvernement, quand l’armée du Koweït a dit agir contre des missiles et drones «hostiles».

D’après le site d’informations Axios, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, se serait entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Mais le responsable iranien a démenti. «Aucune négociation n’a eu lieu avec les Etats-Unis, de fausses informations sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir du bourbier dans lequel les Etats-Unis et Israël sont enlisés», a dénoncé M. Ghalibaf dans un message publié sur X.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a, lui, affirmé que Donald Trump estimait possible «de réaliser les objectifs de la guerre dans le cadre d’un accord qui préservera nos intérêts vitaux». En attendant, M. Netanyahu s’est montré déterminé lundi soir à continuer les frappes en Iran et au Liban, où des bombardements israéliens ont ensuite visé des cibles du Hezbollah en banlieue de Beyrouth, y compris tôt mardi.

Côté iranien, le ministère des Affaires étrangères a nié lundi «toute négociation avec les Etats-Unis au cours des 24 derniers jours de cette guerre imposée».

Il a toutefois reconnu avoir reçu via des «pays amis» des «messages transmettant une demande américaine de négociations» pour faire cesser le conflit.

Selon Axios et l’agence de presse Reuters, MM. Witkoff et Kushner, et possiblement le vice-président JD Vance, pourraient rencontrer une délégation iranienne dès cette semaine au Pakistan.

Interrogée à ce sujet par l’AFP, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, n’a pas démenti mais répondu que de telles «spéculations» ne devaient pas «être considérées comme avérées tant qu’elles n’ont pas été officiellement annoncées par la Maison Blanche».

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a, lui, promis à Téhéran l’aide d’Islamabad pour ramener la paix dans la région.

Report de cinq jours

Sur son réseau Truth Social, le président américain a annoncé un report «de cinq jours» des frappes qu’il menaçait de lancer sur des centrales électriques et autres infrastructures en Iran si la République islamique ne débloquait pas le détroit d’Ormuz, voie stratégique pour l’approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Plus tard, lors d’un échange avec la presse, il a ajouté que Washington et Téhéran avaient trouvé des «points d’accord majeurs» lors de négociations menées, selon lui, avec un «haut dirigeant» qui n’est pas le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.

Donald Trump a toutefois menacé de «continuer à bombarder allègrement» si les négociations échouaient.

La volte-face de M. Trump, peu avant l’ouverture de Wall Street lundi, avait débuté avec un premier message, où le président s’était félicité de «très bonnes et productives discussions pour une cessation totale» des hostilités.

En réaction, les cours du pétrole ont brutalement chuté de plus de 10% lundi – avant toutefois de rebondir mardi matin en Asie, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, repassant au-dessus des 100 dollars.

Les marchés asiatiques affichent de leur côté leur soulagement mardi matin, comme les Bourses européennes (hormis Londres) et Wall Street lundi.

Frappes au Liban

En réponse à l’ultimatum de M. Trump, l’Iran avait menacé de fermer complètement le détroit d’Ormuz et de cibler «toutes les infrastructures énergétiques, de technologie de l’information et de dessalement d’eau appartenant aux Etats-Unis», selon l’agence Fars citant l’armée iranienne.

De leur côté, les médias d’Etat iraniens ont publié lundi des listes de cibles potentielles au Moyen-Orient, dont les deux principales centrales électriques d’Israël, Orot Rabin et Rutenberg.

Au Liban, où la guerre a fait plus d’un millier de morts et plus d’un million de déplacés, l’armée israélienne a repris ses frappes contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien.

Lundi soir, des images de l’AFPTV ont montré d’épais nuages de fumée s’élever au-dessus de cette zone qui n’avait pas été visée depuis vendredi.

Une frappe israélienne contre un appartement de Hazmieh, en banlieue de Beyrouth, a tué une personne selon les autorités libanaises. Israël a dit avoir visé un membre des Gardiens de la révolution iraniens.

Et lundi soir, l’armée israélienne a aussi annoncé avoir capturé deux combattants d’élite du Hezbollah dans le sud du Liban.