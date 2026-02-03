Iran et Syrie: Lausanne alloue une aide d’urgence de 100’000 francs

Keystone-SDA

Lausanne a alloué deux aides d'urgence d'un montant de 50'000 francs chacune en réponse aux crises politiques et humanitaires qui touchent actuellement la Syrie et l'Iran. La Municipalité entend ainsi réaffirmer son engagement en faveur du droit international, du droit humanitaire et des droits humains.

(Keystone-ATS) La première contribution a été accordée à la section suisse d’Amnesty International pour son programme «Human Rights Relief», en particulier en Iran. «Ces projets apportent une aide d’urgence aux défenseuses et défenseurs des droits humains en danger ou en prison, notamment à travers des soins de santé, une assistance juridique ou de mesures de protection», a fait savoir la Ville de Lausanne mardi dans un communiqué.

La seconde contribution est allée au Croissant rouge du Kurdistan pour «contribuer à son action humanitaire en faveur des populations déplacées» dans le cadre des offensives militaires du gouvernement de transition syrien dans le Kurdistan syrien, appelé Rojava par les Kurdes.