Israël annonce avoir lancé une «frappe préventive» sur l’Iran

Keystone-SDA

Le ministère de la Défense israélien a annoncé samedi matin avoir lancé une "frappe préventive" sur l'Iran alors que les sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem et que les habitants du pays sont prévenus sur leurs téléphones d'une "alerte extrêmement grave".

(Keystone-ATS) «L’Etat d’Israël a lancé une frappe préventive contre l’Iran. Le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré un état d’urgence spécial et immédiat dans tout le pays», indique un communiqué de son ministère.