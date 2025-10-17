Italie: l’économie souterraine a augmenté en 2023

L'économie souterraine a fortement progressé en Italie en 2023, atteignant plus de 217 milliards d'euros, notamment dans le travail au noir, selon les estimations publiées vendredi par l'Institut des statistiques (Istat).

(Keystone-ATS) Cette économie «non observée» peut relever du domaine légal, avec du travail ou des taxes non déclarés, ou illégal avec le trafic de drogue ou la prostitution.

L’économie souterraine a augmenté de 7,2% sur un an, portée par un contexte de forte inflation (5,7%).

Elle représentait 10,2% du produit intérieur brut (PIB) italien en 2023, soit un léger rebond après une baisse continue pendant les années 2010 et trois ans (2020-2022) entre 10 et 10,1%.

Le travail au noir a notamment fortement augmenté (+11,3%) et représentait plus de 77 milliards d’euros, surtout dans les services à la personne (où 40,5% du travail n’est pas déclaré) et dans l’agriculture (17,6%).

Dans un pays où le taux de chômage a fortement baissé (7,7% en 2023), le travail non déclaré s’est développé deux fois plus (+4,9%) que le travail déclaré, note l’Istat.

Les activités économiques non déclarées, notamment via des fraudes à la TVA, représentaient 108,2 milliards d’euros (+6,6%).

Les activités illégales sont restés stables (+1% en 2023), pour un total d’environ 20 milliards d’euros, soit 0,9% du PIB.

Le trafic de drogue a représenté 17,2 milliards d’euros et la prostitution 4,8 milliards.

L’Istat a calculé ces chiffres, par définition difficiles à estimer, à partir de sources administratives et d’enquêtes statistiques.