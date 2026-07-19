Jazz sur la Plage revient à Hermance (GE) les 7 et 8 août

Keystone-SDA

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Le festival Jazz sur la Plage aura lieu les 7 et 8 août à Hermance (GE). Quinze groupes et plus de 80 artistes, pour la plupart locaux, figurent au programme de cette 34e édition. Pour la seconde année de suite, l'entrée est à prix libre.

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(Keystone-ATS) Avec le lac et la chaîne du Jura en arrière-fond, la grande scène de la Plage ouvrira vendredi soir avec la jeune auteure, compositrice et interprète Tess Giordano, accompagnées d’élèves de l’école des musiques actuelles de Genève, où elle étudie. Suivront David Walters et sa musique métissée, puis le groove hypnotique de Vaudou Game.

Plus intime, le Caveau résonnera successivement au son du groupe Ubaq, entre jazz contemporain et musiques actuelles, d’Arthur Donnot, à la croisée des influences jazz, indi et folk, ainsi que de The Big Tusk et sa combinaison d’électro instrumentale, d’énergie grunge et de lyrisme pop-rock. Le collectif Les Lents lancera le festival avec des interventions inattendues, tandis que l’orchestre Jazzopen déambulera sur les quais.

Billet d’entrée

La programmation du samedi débutera avec un spectacle pour enfants de la Compagnie Contes joyeux, qui mêle contes, chansons et musiques. Puis les stagiaires du traditionnel Lemanic Jazz Workhop seront sur la scène de la salle communale.

Amaury Faivre et son blues folk acoustique sera sur la scène de la Plage, suivi de 3 Kings, tandis que le Tzupati Orchestra assurera le grand final. De son côté, la scène du Caveau accueillera le duo formé par le guitariste Vincent Schmidt et le pianiste Natan Niddam, puis le Clélya Abraham Quartet et enfin le Manon Mullener 5tet.

Le festival, qui attire dans les 6000 spectateurs, a mis fin à la gratuité en 2025, en raison de la hausse des coûts. Un billet d’entrée par soirée, au prix librement fixé par chaque spectateur, permet d’accéder aux scènes de la Plage et du Caveau. La salle communale et le quai, avec ses stands de nourriture, restent en libre accès. La gratuité est maintenue pour les enfants de moins de 10 ans.

Pour cette édition 2026, Jazz sur la Plage met à l’honneur le bar associatif La Bretelle, situé au centre de Genève. Depuis sa création en 1999, le lieu culturel autogéré propose des soirées et événements vivants et conviviaux.

www.jazzsurlaplage.ch