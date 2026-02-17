Jeunes-Rives NE: ouverture cet été du café-bain et du restaurant

Deux nouveaux établissements publics vont ouvrir au début de l'été à Neuchâtel, dans le cadre du réaménagement des Jeunes-Rives. Il s'agit du café-bain et du restaurant, appelés à devenir des lieux de vie incontournables du bord du lac.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’implantation de ces deux nouveaux établissements publics s’inscrit dans une vision globale: proposer une offre diversifiée et complémentaire aux aménagements paysagers, tout en renforçant l’attractivité des Jeunes-Rives tant pour la population locale que pour les visiteurs, écrit mardi la ville de Neuchâtel dans un communiqué. Les deux bâtiments seront construits avec du bois local.

Porté par Caritas Neuchâtel, le café-bain reposera sur des principes de simplicité, de convivialité et de mixité sociale. Il pourra accueillir des animations sociales et culturelles telles que des ateliers, des rencontres ou des concerts intimistes.

Le café proposera une petite restauration avec des produits locaux et de saison. Le lieu permettra ainsi de combiner sauna, baignades dans le lac et moments de partage autour d’une boisson.

Quant au nouveau restaurant des Jeunes-Rives, situé non loin du café-bain et exploité par un trio de restaurateurs locaux, il proposera une offre accessible et durable, avec un ancrage régional. Il pourra accueillir 50 personnes à l’intérieur et une centaine en terrasse.

L’ouverture, au début de l’été, de ces deux nouvelles structures signera la fin des travaux du secteur 1 des Jeunes-Rives. Le réaménagement du secteur 2 a commencé au mois de janvier et se poursuivra jusqu’à l’été 2027.