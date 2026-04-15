Journée portes ouvertes pour l’hôtel de La Vue-des-Alpes (NE)

Keystone-SDA

Avant son ouverture le 29 avril, l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes (NE) se présente au public samedi lors d’une journée de découverte. L'investissement de plus de 8 millions de francs constitue une étape "importante" dans la promotion du tourisme à Val-de-Ruz.

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(Keystone-ATS) De 10h00 à 16h00, le public pourra «découvrir les espaces rénovés, les prestations proposées ainsi que le potentiel du site de La Vue-des-Alpes pour l’organisation d’événements, de séminaires ou de séjours au coeur du canton de Neuchâtel», a indiqué la commune de Val-de-Ruz dans un communiqué. Le col se situe à 1283 mètres d’altitude, entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Lieu emblématique

La réouverture s’inscrit dans la stratégie touristique communale visant à «renforcer l’attractivité du territoire et à valoriser ses atouts naturels». En s’engageant dans la rénovation d’un bâtiment «emblématique», le Conseil communal entend contribuer activement à la «dynamisation économique locale et au rayonnement de la région».

L’établissement comportera un hôtel de 20 chambres, un restaurant pour 110 convives, terrasse comprise, des salles de séminaires, un spa et un hub touristique. L’association «Vue-des-Alpes 360» a en outre été créée à fin 2025 pour favoriser, dans une logique de développement durable, l’évolution et l’activité du site.