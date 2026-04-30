Jura: règles à respecter lors des loisirs dans les zones naturelles

Keystone-SDA

Le canton du Jura rappelle les bons comportements à adopter lors d'excursions et d'activités dans la nature. Il souligne l'importance de respecter la faune et à la flore sauvage.

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(Keystone-ATS) La nature jurassienne est très prisée par la population locale et les touristes d’autres cantons avec l’arrivée des beaux jours. Alors que la période de reproduction des animaux sauvages bat son plein, les autorités veilleront au respect des lois, souligne jeudi l’Office cantonal de l’environnement dans un communiqué.

La faune est particulièrement vulnérable aux dangers causés par les chiens. Ces derniers doivent être maîtrisés en tous temps par leur propriétaire et, au besoin, tenus en laisse. De plus, la cueillette de fleurs protégées, comme les orchidées, est interdite.

Les réserves naturelles comme l’étang de la Gruère ou le Clos du Doubs sont particulièrement fréquentées. Dans ces lieux, il est interdit de passer la nuit en dehors des sites camping officiels. Il est également proscrit d’utiliser des appareils sonores qui pourraient perturber la tranquillité. Sur le site de l’étang de la Gruère, les feux sont également interdits.

Enfin, sur le Doubs, la navigation est autorisée uniquement aux canoës et aux kayaks. On ne peut donc pas descendre la rivière avec des matelas pneumatiques ou des bouées.