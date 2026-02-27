Kühne+Nagel rachète certaines activités de l’allemand Lohmöller

Keystone-SDA

Le logisticien Kühne+Nagel a racheté les activités de transport terrestre de l'entreprise allemande LSL-Lohmöller Spedition und Logistik. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

(Keystone-ATS) Cette acquisition renforce la présence européenne de Kühne+Nagel dans le transport terrestre, qui englobe les voies routières et ferroviaires, et plus spécifiquement dans le groupage, annonce vendredi le groupe schwytois dans un communiqué.

La division reprise a réalisé un chiffre d’affaires de 23,5 millions d’euros (21,5 millions de francs) l’an dernier et emploie 142 collaborateurs. L’opération, qui devrait être finalisée en mars sous réserve des autorisations requises, n’inclut pas les activités de logistique contractuelle, ni les services liés à l’industrie de Lohmöller.