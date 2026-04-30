Kanpai! Un saké brassé dans l’espace se vend près de 600’000 euros

Keystone-SDA

Une petite bouteille de saké japonais, élaboré à partir d'une macération fermentée dans l'espace, s'est vendue pour l'équivalent d'environ 600'000 euros, a indiqué cette semaine un célèbre brasseur nippon. Il rêve de pouvoir un jour en brasser un sur la Lune.

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(Keystone-ATS) Brasseur historique de saké au Japon, Dassai s’est associé au groupe nippon d’aéronautique et d’ingénierie Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour concevoir un équipement de brassage spécialisé et l’envoyer à la Station spatiale internationale (ISS) avec les ingrédients nécessaires au saké.

Le processus de fermentation alcoolique a été mené en novembre dans des installations de l’ISS qui reproduisaient la gravité lunaire, ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué conjoint daté de mardi.

La macération a ensuite été renvoyée sur Terre en février et a été raffinée en mars au Japon en 116 millilitres de saké, un alcool typiquement nippon issu de la fermentation du riz.

La boisson a été transvasée dans une bouteille de 100 millilitres, qui a été vendue à un particulier pour le prix de 110 millions de yens (587’000 euros), taxes comprises. Cet acheteur a souhaité garder l’anonymat.

Pour le développement spatial

Les 16 millilitres restants ont servi à des tests de dégustation. La boisson «présente une acidité marquée. Elle offre une saveur de saké robuste et bien équilibrée», a confié à l’AFP une porte-parole de Dassai.

Les recettes de la vente seront reversées pour soutenir les efforts du Japon en matière de développement spatial, ont indiqué les deux entreprises.

«Ce résultat démontre expérimentalement que la production de saké est réalisable même dans des conditions de gravité lunaire, en utilisant un procédé comparable à celui de la Terre», ont-elles ajouté.

Dassai rêve désormais de pouvoir brasser du saké sur la Lune d’ici 2050, histoire «d’améliorer la qualité de vie des futurs résidents lunaires».