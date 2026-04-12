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Kiev et Moscou rapportent des violations de la trêve pascale

Keystone-SDA

L'armée ukrainienne a accusé dimanche les forces russes d'avoir violé à 2299 reprises la trêve pascale entrée en vigueur la veille sur le front en Ukraine, long de plus de 1200 km.

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(Keystone-ATS) A 07h00, «2299 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées, à savoir: 28 assauts ennemis, 479 bombardements d’artillerie, 747 frappes de drones d’attaque («Lancet», «Molniya») et 1045 frappes de drones FPV», a indiqué l’état-major ukrainien, dans un rapport publié sur Facebook. «Il n’y a eu aucune attaque de missile, de bombes aériennes guidées ou de drones de type Shahed», a-t-il poursuivi.

De son côté, Moscou accuse Kiev d’avoir violé à 1971 reprises la trêve pascale. «Au total, 1971 violations du cessez-le-feu par des unités des forces armées ukrainiennes ont été enregistrées» entre 16h00 (15h00 en Suisse) le 11 avril et 08h00 (07h00 suisse) le 12 avril, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par l’agence de presse TASS.

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