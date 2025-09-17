L’écrivain Douglas Kennedy invité du Cinématographe à Lausanne

Le Cinématographe à Lausanne accueillera le 7 octobre prochain l'écrivain américain Douglas Kennedy. Il présentera le film virtuose de Francis Ford Coppola "Conversation secrète".

(Keystone-ATS) A l’occasion de son mandat de professeur invité à l’Université de Lausanne le semestre dernier, Douglas Kennedy a régulièrement fréquenté les lieux culturels lausannois. Cinéphile, il a découvert le Cinématographe qu’il a qualifié de «très bon cinéma» sur les ondes de la RTS.

Touchée par ce clin d’oeil, l’équipe du Cinématographe a contacté l’écrivain «qui a accepté avec beaucoup de générosité de revenir à Lausanne». Il introduira le thriller psychologique «Conversation secrète» de Francis Ford Coppola (Palme d’or du Festival de Cannes 1974), choisi par ses soins, et en discutera avec le public à l’issue de la projection.

Considéré comme l’un des grands films américains d’après-guerre, cette oeuvre en dit long sur la société de surveillance dans laquelle l’on vit aujourd’hui, selon Douglas Kennedy. Elle fait écho à ses propres préoccupations thématiques et littéraires et à son regard lucide et passionnant sur la société américaine, notamment dans ses trois derniers livres, «Ailleurs, chez moi» (2024), «Et c’est ainsi que nous vivrons» (2023) et «Les hommes ont peur de la lumière» (2022).

Dans le cadre de ses actions de médiation culturelle, le Cinématographe propose depuis décembre 2024 une série de rencontres littéraires. Elles sont pensées comme un espace de dialogue entre le langage cinématographique et l’écriture littéraire contemporaine. Ces événements laissent une grande place à l’échange avec les personnes du public.

www.lecinematographe.ch