L’Abbatiale de Payerne met ses collections à l’honneur

Keystone-SDA

L'Abbatiale de Payerne (VD) ouvre vendredi prochain sa nouvelle exposition issue de la série "Coup d'oeil sur les collections". Elle met à l'honneur, jusqu'au 21 juin, une vingtaine de tableaux du peintre broyard Victor de Mestral Combremont (1864-1952).

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(Keystone-ATS) Ces oeuvres sont conservées en réserve depuis de nombreuses années et dévoilées pour la première fois au public. Ces tableaux montrent des paysages suisses et français, des scènes liées à l’eau et à la nature, des représentations architecturales ainsi que quelques portraits, indique l’Association du site de l’Abbatiale de Payerne (ASAP).

Intitulée «dépôt, restau, expo», l’exposition éclaire en parallèle les enjeux de la conservation-restauration. Elle retrace ainsi le parcours des oeuvres, du dépôt à la salle d’exposition.

L’objectif vise à donner des clés pour «regarder les tableaux autrement: non seulement comme créations artistiques, mais aussi comme objets matériels dont la préservation repose sur un travail scientifique exigeant et discret», poursuit le communiqué.