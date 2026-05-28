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L’agresseur de Winterthour proche des milieux islamistes

Keystone-SDA

L'agresseur au couteau, âgé de 31 ans, qui a attaqué et blessé trois passants jeudi matin à la gare Winterthour (ZH) est lié aux milieux islamistes. Le directeur de la sécurité du canton de Zurich, Mario Fehr qualifie l'agression "d'acte terroriste".

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(Keystone-ATS) Le suspect est un ressortissant à double nationalité suisse et turque, ont précisé les autorités zurichoises jeudi après-midi en conférence de presse. Il est connu des services de police. Il figurait parmi les personnes mises en cause dans le cadre de l’enquête concernant la mosquée An’Nur à Winterthour.

A l’époque, le suspect avait fait l’objet d’une plainte pour violation de l’interdiction de l’organisation État islamique. L’homme souffre de troubles psychiques et a également été hospitalisé dans un établissement psychiatrique.

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