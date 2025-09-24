L’ambassadrice de France en visite dans le Jura

Keystone-SDA

Le Gouvernement jurassien a reçu mardi à Delémont l'ambassadrice de France en Suisse Marion Paradas pour une visite de courtoisie. Cette rencontre a permis de mettre en avant les liens étroits et durables entre le Jura et l'Hexagone, mais aussi l'importance de la coopération transfrontalière dans de nombreux domaines.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’exécutif cantonal au complet a pu échanger avec Marion Paradas et Clément Leclerc, consul général de France à Genève. Différents dossiers d’actualité franco-suisses étaient au programme, comme les négociations en cours sur les concessions hydro-électriques sur le Doubs, les enjeux de mobilité ou encore les projets de coopération économique avec les départements voisins, indique le canton mercredi dans un communiqué.

Il a aussi été question de la main-d’oeuvre frontalière, qui occupe aujourd’hui près de 12’000 emplois dans le canton, soit un quart des travailleurs actifs.

Dans l’après-midi, l’ambassadrice de France et sa délégation ont visité l’entreprise EasyDec à Delémont, spécialiste en décolletage de précision. Cette visite était l’occasion de rappeler l’importance des accords économiques ainsi que du maintien de relations solides avec l’Union européenne et les marchés internationaux.

La rencontre a aussi permis de démontrer que le canton du Jura, fort de son tissu d’entreprises ainsi que de ses savoir-faire industriels et artisanaux, pourrait accueillir sur son territoire de nouveaux partenariats franco-suisses.

Il a enfin été relevé que les relations privilégiées entretenues par le canton avec le Territoire de Belfort, le département du Doubs et la Collectivité européenne d’Alsace constituent une base solide de collaboration. La Suisse et la France doivent pouvoir compter sur le savoir-faire de l’Arc jurassien transfrontalier.