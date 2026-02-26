L’arrachage de la vigne co-financé par le canton du Valais

L'Etat du Valais co-financera l'arrachage volontaire de la vigne soutenu par la Confédération. Le canton y contribuera tout en "privilégiant son propre programme d'adaptation et de modernisation Vignoble du 21e siècle."

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral a précisé mercredi les modalités d’utilisation de l’enveloppe budgétaire de 10 millions de francs alloués aux «améliorations structurelles» en faveur de la viticulture, décidées par le Parlement en décembre dernier. Ces fonds pourront ainsi servir notamment à l’arrachage volontaire de la vigne.

La contribution du canton du Valais, elle, variera entre 0,75 franc/m2 et 1,65 franc/m2 selon si les vignes ont une pente inférieure ou supérieure à 30%, indique-t-il dans un communiqué jeudi. Condition pour l’octroi de la subvention: toute replantation en cépage de cuve ne peut se faire avant dix ans.

Programme de modernisation

Les parcelles arrachées avec le soutien de fonds publics pourront servir de surface de promotion de la biodiversité ou à la replantation d’une autre culture. «Il est également possible d’arracher des vignes sans aide publique et de bénéficier ensuite de soutiens (allant de 4 à 7 francs/m2) dans le cadre du programme cantonal «Vignoble du 21e siècle», que ce soit pour le ré-encépagement, l’irrigation ou encore l’amélioration des accès», précisent encore les autorités cantonales.

Pour mémoire, le crédit lié au projet «Vignoble du XXIe siècle» a été adopté à la quasi-unanimité par le Grand Conseil valaisan en mai 2024. Il vise à diminuer le morcellement et à encourager le renouvellement du vignoble valaisan, tout en le modernisant.