L’Assemblée citoyenne pour la démocratie n’aura pas lieu

Keystone-SDA

A Genève, l'Assemblée citoyenne pour la démocratie, dont le lancement était prévu le 12 mars, est annulée suite aux vives critiques de la droite au Grand Conseil. Porté par le Département de la cohésion sociale (DCS), ce projet visait à formuler des recommandations pour améliorer la participation démocratique.

(Keystone-ATS) Cette initiative consistait à réunir cent personnes tirées au sort afin qu’elles réfléchissent aux solutions à apporter pour lutter contre la faible mobilisation dans les urnes. Le processus était déjà bien avancé: plus de 900 personnes étaient inscrites pour ce tirage au sort au moment de la clôture des inscriptions fin janvier.

Mais vendredi dernier, la majorité de droite du Grand Conseil a voté une résolution demandant l’annulation de cette Assemblée. Les députés ont critiqué un projet «qui ne repose sur aucun mandat spécifique» et «qui se situe dans une zone institutionnelle floue». La droite craignait une confusion entre participation citoyenne et décision démocratique tout en dénonçant un financement peu transparent.

Acceptée par 57 oui, 31 non et trois abstentions, cette résolution n’est pas contraignante. Mais, comme l’a révélé vendredi la Tribune de Genève, le DCS a pris la décision d’annuler le projet. «Toute démarche consacrée à la démocratie suppose, pour réussir, un engagement clair et partagé de l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile», explique-t-il.

Frais engagés

Les autorités réaffirment toutefois leur engagement envers le renforcement de la participation démocratique et étudient d’autres modalités pour y parvenir. En attendant, certains montants ont déjà été engagés et une partie ne pourra pas être récupérée, a précisé à Keystone-ATS le porte-parole du DCS, Guillaume Renevey.

«La majorité du Grand Conseil en avait pleinement conscience au moment du vote de la résolution», ajoute le porte-parole. Mais tout n’est pas perdu : l’intégralité des frais n’avait pas encore été engagée à ce stade. De plus, les travaux préparatoires déjà réalisés demeureront utiles pour la poursuite des démarches en matière de participation citoyenne, affirme le DCS.

Les Vert-e-s dénoncent dans un communiqué un «signal désastreux». «L’Assemblée citoyenne ne visait pas à remplacer le Grand Conseil, mais à l’alimenter de propositions pour renforcer une démocratie menacée et fragilisée, dans le monde entier comme chez nous», relèvent-ils. Et de déplorer les deux années de travail balayées, et le camouflet infligé à toutes les personnes, institutions et associations qui se sont investies dans ce projet