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L’Autriche va interdire les réseaux sociaux jusqu’à 14 ans

Keystone-SDA

L'Autriche va interdire l'utilisation des réseaux sociaux jusqu'à 14 ans, selon un accord conclu après de longues tractations au sein de la coalition entre la gauche, la droite et les libéraux, a annoncé le gouvernement vendredi.

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(Keystone-ATS) «Il est presque impossible pour les parents de contrôler la consommation de leurs enfants» sur ces plateformes qui sont faites pour les rendre ‘sciemment dépendants'», a déclaré en conférence de presse le vice-chancelier social-démocrate Andreas Babler.

Le gouvernement prévoit d’introduire une nouvelle matière obligatoire dans l’enseignement des élèves baptisée «Médias et démocratie», destinée à les aider à distinguer le vrai du faux et à reconnaître les tentatives d’influence antidémocratiques, selon le projet.

Plusieurs pays de l’Union européenne ont déjà annoncé leur intention d’instaurer une majorité numérique pour les réseaux sociaux, comme la France, l’Espagne et le Danemark, tandis que d’autres y réfléchissent activement.

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