L’Estivale Open Air d’Estavayer-le-Lac (FR) étoffe son affiche 2026

Keystone-SDA

L'Estivale Open Air, à Estavayer-le-Lac (FR), dévoile petit à petit le détail de sa 34e édition qui se tiendra du 29 juillet au 1er août 2026. Après Gims et Christophe Maé, l’artiste électro Bob Sinclar et le rappeur Youssoupha sont d'autres têtes d’affiche de la manifestation.

1 minute

(Keystone-ATS) A leurs côtés, les organisateurs staviacois annoncent encore Médine, Fianso, Théa, Dub Inc, Djadja & Dinaz ou encore Amel Bent. La sélection illustre «la volonté du festival de proposer une programmation ouverte et accessible à un large public, puisqu’elle fait se rencontrer rap, pop, électro, reggae et variété française».

Le rappeur Youssoupha se produira le mercredi 29 juillet, au côté de Gims. Quatre autres artistes doivent encore par ailleurs venir étoffer la soirée d’ouverture de l’Estivale, précise le communiqué de mercredi. Les autres annonces concernent le vendredi 31 juillet où Amel Bent rejoindra Christophe Maé sur la place Nova Friburgo.

Ensuite, le 1er août, à dimension clairement hip-hop, le public pourra voir et écouter Médine, Fianso et Djadja & Dinaz. Les billets pour toutes les soirées sont disponibles depuis mercredi. Des sésames «early bird» pour les soirées du jeudi et du samedi sont également mis en vente sur le site officiel du festival.